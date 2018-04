Jolie e Aniston são as atrizes mais bem pagas dos EUA

Angelina Jolie e Jennifer Aniston são as duas atrizes mais bem pagas de Hollywood, segundo divulgado pela revista Forbes nesta quinta-feira, 2. Elas ganharam no último ano US$ 27 milhões e US$ 25 milhões, respectivamente.

A atual companheira e a ex-esposa de Brad Pitt são as primeiras de uma lista que inclui outras oito celebridades, como a veterana Meryl Streep, em terceiro lugar e com ganho anual de US$ 24 milhões. Em seguida aparece Sarah Jessica Parker, de 44 anos, conhecida pela famosa série "Sex and the City", que no ano passado ganhou US$ 23 milhões.

A quinta da lista é outra atriz favorita dos diretores de comédias românticas: Cameron Diaz, de 36 anos, que embolsou US$ 20 milhões, segundo a Forbes. Depois aparecem na lista da publicação Sandra Bullock, de 44 anos e US$ 15 milhões, a mesma quantia de Reese Witherspoon, de 33 anos.

Nicole Kidman, de 42 anos, e Drew Barrymnore, de 34 anos, ganharam no último ano US$ 12 milhões cada, enquanto René Zellweger, de 40 anos, ganhou US$ 10 milhões.

A australiana Cate Blanchett, de 40 anos, obteve US$ 8 milhões com suas atuações, enquanto as americanas Anne Hathaway, de 26 anos, e Halle Berry, de 42 anos, ganharam US$ 7 milhões cada.

Scarlett Johansson, de 24 anos, e Kate Winslet, de 33 anos, ganharam com seus filmes US$ 5,5 milhões e US$ 2 milhões, Respectivamente.

No entanto, as mulheres ainda ganham menos que os homens no universo hollywoodiano: os dez atores mais bem pagos ganharam US$ 393 milhões, frente aos US$ 183 milhões contabilizados por elas.