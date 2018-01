Johnny Depp volta a viver Chapeleiro Maluco em 'Alice Através do Espelho'

O ator Johnny Depp volta a encarnar o espalhafatoso Chapeleiro Maluco em Alice Através do Espelho, fantasia inspirada nas estórias adoradas do escritor Lewis Carroll.

O filme é uma sequência de Alice no País das Maravilhas, sucesso de bilheteria de 2010 estrelado por Depp, pela atriz australiana Mia Wasikowska no papel de Alice e por Helena Bonham Carter, indicada ao Oscar, como a Rainha de Copas.

"É muito divertido revisitar o Chapeleiro Maluco", contou Depp a repórteres na estreia do filme em Londres na noite de terça-feira, 10. "Foi empolgante voltar com o elenco de antes, e o acréscimo de Sacha Baron Cohen certamente tornou o desafio bem maior... foi ótimo, porque este filme em particular... tem um pouco mais do Chapeleiro, há muito mais camadas de coisas acontecendo".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cohen, conhecido por seus personagens satíricos Ali G, o repórter cazaque Borat e o fashionista austríaco Bruno, se junta ao elenco como o novo vilão, Senhor do Tempo, na continuação, que aborda a infância traumática do Chapeleiro Maluco.

A trama acompanha Alice enquanto ela se esforça para reaproximar o Chapeleiro de sua família e combate o Senhor do Tempo e a Rainha de Copas.

Alice Através do Espelho estreia nos cinemas de todo o mundo no dia 26 de maio.