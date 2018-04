Johnny Depp será Pancho Villa em novo filme de Kusturica

O ator americano Johnny Depp será o protagonista de um filme que está sendo preparado pelo diretor Emir Kusturica sobre Pancho Villa e a Revolução Mexicana, que também contará com a atriz mexicana Salma Hayek, informou nesta sexta-feira, 17, um jornal sérvio.

Segundo o diário "Blic", Kusturica definiu o papel com Depp durante uma recente visita a Saint-Tropez, onde ficou como hóspede na casa do ator e de sua mulher, a atriz e cantora francesa Vanessa Paradis.

"Uma velha amizade me liga a Johnny. Estivemos falando em seu sítio, muito, evocando lembranças comuns. Trouxe a ele o roteiro escrito por Gordan Mihic, e Johnny me disse que queria atuar em meu filme sem ler o roteiro", afirmou Kusturica. Os dois já trabalharam juntos no filme "Arizona Dream - Um Sonho Americano", de 1993.

O diretor se negou a precisar quanto Depp receberia pelo papel de protagonista em seu novo filme. "Ele é o rei de Hollywood. Por enquanto, o ator mais caro. Mas isso de 'quanto custa alguém' é uma pergunta clássica de nosso povo. É preciso perguntar quanto dinheiro pode mobilizar Depp", disse.

"Depp atua tanto por US$ 20 milhões quanto por US$ 1 milhão. Ele construiu sua carreira trabalhando com os diretores de que gosta, acreditando no filme como arte. Muito depois chegou 'Piratas do Caribe'", disse Kusturica.

As gravações do filme sobre Pancho Villa devem começar no final de 2010 ou um pouco depois, devido aos compromissos de Depp, e não este ano, como tinha sido anunciado. O filme seria rodado na maior parte do México, e também na Sérvia.