Johnny Depp representa 'um Sweeney Todd punk' em filme novo Johnny Depp certa vez comparou sua voz ao "grunhido de acasalamento de um cervo". Mas nem isso foi obstáculo para que o ator encarasse o papel que talvez represente seu maior desafio até agora: o do barbeiro serial killer Sweeney Todd, que canta no filme inteiro, num remake do musical "Sweeney Todd", de Stephen Sondheim. Sob a direção de seu colaborador de longa data Tim Burton, Depp está pálido e de olhos sombrios na história sinistra de vingança que se passa no mundo preto e branco da Londres encardida do século 19, avivado apenas pelo vermelho vivo do sangue de suas vítimas. Contracena com ele Helena Bonham Carter, a parceira de Tim Burton, no papel da sinistra Sra. Lovett, cujas tortas de carne começam a vender maravilhosamente depois de ela formar uma parceria com Todd, seu vizinho, num esquema astuto para dar sumiço aos inúmeros corpos que ele produz. "Nunca antes cantei na minha vida", disse Depp a jornalistas em Londres numa pré-estréia recente do filme para a imprensa. O astro de 44 anos da série "Piratas do Caribe" e de filmes de Tim Burton como "A Fantástica Fábrica de Chocolate" e "Edward Mãos de Tesoura," disse que espera levar algo de novo à lenda de Sweeney Todd. "Achei que seria uma ótima oportunidade de tentar encontrar um novo Sweeney, um Sweeney um pouco mais contemporâneo, quase como um Sweeney punk." Coube ao roteirista John Logan condensar o musical "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street", de três horas, num filme de duas horas. Sondheim teve o direito de aprovar os papéis de Todd e Lovett e o nome do diretor. Além de Depp e Bonham Carter, o filme tem Alan Rickman no papel do malévolo juiz Turpin, que condena o barbeiro Benjamin Barker injustamente para roubar sua mulher e, mais tarde, sua filha. Sacha Baron Cohen (de "Borat") interpreta o barbeiro rival Pirelli. Existem dúvidas quanto a se o personagem de Sweeney Todd é ou não baseado em uma pessoa real. De acordo com uma lenda, ele teria nascido em Londres em 1748 e sido preso por furto aos 14 anos. Depois de tornar-se aprendiz do barbeiro da prisão, teria aberto uma barbearia na Fleet Street, onde teria cometido seus crimes horripilantes com a ajuda de Sra. Lovett.