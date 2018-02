Johnny Depp lidera lista dos mais bem pagos da revista 'Forbes'

Os atores americanos Johnny Depp, Ben Stiller e Tom Hanks são os mais bem pagos de Hollywood, segundo o site da revista "Forbes". Depp, protagonista da saga "Piratas do Caribe", lidera a lista multimilionária com valor anual de U$ 75 milhões.

"Depp está no topo da nossa lista este ano graças ao seu papel de 'Chapeleiro Maluco' na versão em 3-D de 'Alice no País das Maravilhas' de Tim Burton", declararam os responsáveis do ranking. O filme da Disney chegou a arrecadar bilhões de dólares na bilheteria mundial.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Stiller ocupa o segundo posto, com renda de U$ 53 milhões, faturados em grande parte com o novo longa da saga "Entrando Numa Fria" e com a produção de filmes como "Megamente", dos estúdios DreamWorks.

Ao embolsar US$ 45 milhões pela adaptação para o cinema da obra de Dan Brown "Anjos e Demônios", Hanks fecha os três primeiros postos de uma lista na qual seguem Adam Sandler (US$ 40 milhões), Leonardo DiCaprio (US$ 28 milhões) e o jovem Daniel Radcliffe (US$ 25 milhões), conhecido por seu papel de Harry Potter.

Rostos tão conhecidos pelo grande público como o controvertido Robert Downey Jr. e Tom Cruise (ambos com US$ 22 milhões), assim como Brad Pitt (US$ 20 milhões) e George Clooney, com renda de US$ 19 milhões, também entraram na relação.

Para elaborar este ranking, os responsáveis pela Forbes conversaram com agentes, produtores e advogados especializados no mundo de Hollywood para calcular a renda que os atores faturaram graças à participação em filmes e com contratos publicitários em junho de 2009 e 2010.