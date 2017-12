Johnny Depp já fala sobre <i>Piratas do Caribe 4 e 5</i> "Não vejo porque não poderia fazer um quarto ou quinto filme da série", disse o ator Johnny Depp, com relação a uma possível continuação da trilogia Piratas do Caribe, franquia que já faturou US$ 1,6 bilhão pelo mundo, cujo último capítulo terá estréia mundial no final de maio. "Eu amo o personagem do pirata Jack Sparrow, porque vive conforme as regras de um personagem de desenho animado e porque poderia ser o protagonista de mais de dez filmes de aventura", declarou Depp, que revelou ter ficado muito triste quando terminou o primeiro filme da saga. "Senti que havia deixado uma tarefa incompleta". Piratas do Caribe, inspirado em uma atração dos parques da Disney, trouxe de volta às telonas o fascínio que os jovens tinham pelas velhas histórias de pirata, por meio de efeitos especiais e pela figura excêntrica do Capitão Jack Sparrow, personagem que Depp deu o seu toque particular. Como o ator há havia revelado, a figura um tanto efeminada do pirata foi inspirada nos trejeitos do roqueiro Keith Richards, dos Rolling Stones, que faz uma pequena participação em Piratas do Caribe 3 como o pai de Jack Sparrow.