Johnny Depp ganha uma estátua de Kusturica na Sérvia

O diretor de cinema sérvio Emir Kusturica inaugurou um monumento para seu amigo, o ator Johnny Depp na abertura da terceira edição do Festival Internacional de Cinema no povoado de Drvengrad, desenhado pelo célebre diretor sérvio.

A estátua de tamanho natural foi inaururada com a presença de Depp, convidado especial do festival Kustendorf, organizado por Kusturica para promover autores jovens e estudantes de escolas de cinema.

No evento haverá uma retrospectiva dos filmes ator norte-americano premiado com o Award for Future Movies, premio para filmes futuros.

Para Kusturica, Depp é um verdadeiro astro com personalidade própria e um artista sério. Drvengrad, idealizada e edificada por Kusturica, é um povoado folclórico sévio com casas em estilo tradicional, situado em Mokra Gora, no oeste da Sérbia onde se unem os montes Zlatibor e Tara.

As ruas e praças de Drvengrad levam os nomes dos cineastas, atores, esportistas e otras personalidades prediletas de Kusturica.

Este diretor trabalhou com Depp em seu filme Arizona Dream de 1993. En 2011 deverá começar a rodar o filme Pancho Villa e a Revolução Mexicana, de Kusturica.