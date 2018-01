Johnny Depp fica ferido durante filmagens de 'Piratas do Caribe'

Johnny Depp feriu uma das mãos durante as gravações do novo longa-metragem da franquia Piratas do Caribe. O ator norte-americano deixou a Austrália na manhã desta quarta-feira, 11, para fazer uma cirurgia nos Estados Unidos.

Depp, que interpreta o capitão Jack Sparrow nos filmes produzidos pela Disney ficará afastado da produção por duas semanas. Um porta-voz da Disney confirmou o incidente e garantiu que a data de estreia do filme será mantida para o dia 7 de julho de 2017.

O artista de 51 anos tem como antagonista no quinto filme da série o espanhol Javier Bardem, que interpreta o vilão Capitão Salazar.