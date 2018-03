Johnny Depp elogia Penélope, seu par em 'Piratas do Caribe'

O ator americano Johnny Depp disse estar muito feliz de poder voltar a trabalhar com a atriz espanhola Penélope Cruz, que será sua companheira de set no quarto filme da saga "Piratas do Caribe".

Em entrevista publicada hoje pela revista alemã "TVmovie", Depp afirmou que a espanhola é uma profissional que "está disposta a tudo, além de ter grande senso de humor".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ator, de 45 anos, queria voltar a trabalhar com Penélope Cruz - sua última produção juntos foi "Profissão de Risco", de 2001.

Sobre o capitão Jack Sparrow, personagem central da trama de "Piratas do Caribe", ele afirma: "É uma parte de mim, adoro ele".

O americano garantiu ter assinado o contrato para participar do quarto filme da série "sem ter lido uma linha do roteiro", mas admitiu que sabia "mais ou menos o que teria que fazer".

Após a estreia de "Piratas do Caribe 3: no Fim do Mundo" surgiram dúvidas se ele faria parte de uma eventual sequência. Mas a estrela de Hollywood desmentiu qualquer boato e disse ainda que poderá

dar suas opiniões na história.

Ainda sem título em português, "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides" tem estreia prevista para maio de 2011.

Depp explicou que a história "não é tão confusa como as duas anteriores" e celebrou porque poderá dar ao público um filme "divertido e que faz sentido".

Orlando Bloom e Keira Knightley, outros dois protagonistas dos três primeiros filmes da saga, estão fora desta nova produção, e Penélope Cruz fará uma nova personagem.

Também é esperado o retorno de Keith Richards, guitarrista do Rolling Stones, novamente no papel de pai do capitão Jack Sparrow - fez uma ponta no terceiro filme.