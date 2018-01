Johnny Depp e Reese Witherspoon levam prêmios People's Choice Os atores Johnny Depp e Reese Witherspoon foram algumas das celebridades vencedoras do prêmio People's Choice, na noite de terça-feira, em um programa de televisão que foi drasticamente modificado devido à greve dos roteiristas de Hollywood. Em vez de receberem suas estatuetas diante de aplausos durante uma cerimônia de premiação, os ganhadores gravaram seus discursos em um programa transmitido pela emissora CBS. Os organizadores do evento foram obrigados a mudar seus planos no mês passado, porque o sindicato dos roteiristas se recusa a permitir que os shows de premiação contratem escritores e os atores têm apoiado a greve. Por este mesmo motivo, a cerimônia do Globo de Ouro agendada para segunda-feira foi cancelada, e o anúncio dos vencedores foi reduzido a uma entrevista coletiva no domingo. Cerca de 10.500 membros do sindicato dos roteiristas entraram em greve contra os estúdios de Hollywood em novembro devido a uma disputa envolvendo pagamento pela publicação de seus trabalhos na Internet. OUTROS PREMIADOS Na 34a edição do prêmio anual People's Choice, 38 categorias foram premiadas entre filmes, TV e música. Os vencedores foram eleitos pelo público, e Queen Latifah apresentou o programa de duas horas. Depp e Witherspoon foram eleitos como estrelas de cinema favoritas em 2007. Eles não foram citados por nenhum filme em particular, apesar de Depp ter estrelado no ano passado "Piratas do Caribe -- No Fim do Mundo", que ganhou dois outros prêmios. Witherspoon apareceu em apenas um filme --, o fracasso de bilheterias "Rendition." Joaquin Phoenix e Drew Barrymore tiverem um ano sem grandes sucessos nas telas, mas isso não os impediu de serem eleitos na categoria melhores atores. "Piratas do Caribe" foi eleito o melhor filme e melhor "terceira parte", "Ultimato Bourne" melhor na categoria ação, "Harry Potter e a Ordem da Fênix" drama favorito e "Shrek Terceiro" preferido como filme família. (Reportagem de Dean Goodman)