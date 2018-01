Johnny Depp é o ator menos rentável de Hollywood pelo segundo ano consecutivo

Alvo de críticas ao ser escalado para Animais Fantásticos e Onde Habitam, Johnny Depp não tem conseguido render bons lucros aos estúdios. De acordo com o ranking organizado pela revista Forbes, o ator é o menos rentável de Hollywood pelo segundo ano consecutivo.

A lista da Forbes leva em conta quantos dólares cada filme ganhou com relação ao gasto com o salário do ator a partir de junho de 2016.

Com isso, os três últimos longas de Depp que estrearam em 2016, conseguiram um retorno de US$ 2,80 a cada US$ 1 investido no pagamento do astro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os filmes computados pela revista precisam ter sido lançados nos Estados Unidos e chegado a 2 mil salas espalhadas pelo país.

A Forbes ainda sinaliza que o culpado para a posição de Depp neste ano foi o filme Alice Através do Espelho, cujo retorno em bilheteria foi de US$ 300 milhões, pouco menos da metade dos US$ 170 milhões gastos em sua produção.

O segundo lugar da lista está com Will Smith, cujo blockbuster mais recente, Esquadrão Suicida, também não foi tão rentável quanto o estúdio esperava.

Confira, abaixo, a lista dos 10 atores menos rentáveis em 2016 – e, ao lado, o valor em dólar arrecadado a cada um pago):

1. Johnny Depp - US$ 2,80

2. Will Smith - U$ 5

3. Channing Tatum - US$ 6

4. Will Ferrel - US$ 6,50

5. George Clooney - US$ 6,70

6. Adam Sandler - US$ 7,60

7. Mark Wahlberg - US$ 9,20

8. Leonardo DiCaprio - US$ 9,90

9. Julia Roberts - US$ 10,80

10. Bradley Cooper - US$ 12,10