Johnny Depp é o ator mais bem pago do cinema, diz Forbes

Johnny Depp e Nicole Kidman são os artistas de cinema com mais de 35 anos mais bem pagos de Hollywood, segundo um ranking da Forbes publicado nesta quarta-feira, 14. A revista calculou quais são os atores e atrizes que mais faturaram entre junho de 2006 e de 2007. Jonnny Depp, de 44 anos, foi o que mais bem pago, recebendo US$ 92 milhões, graças ao sucesso do filme Piratas do Caribe 3 - No Fim do Mundo. A soma que o veterano ator embolsou é mais que o triplo faturado por Nicole Kidman, a atriz de Hollywood que mais ganhou no mesmo período. Atrás de Depp no ranking, aparecem Tom Hanks (51 anos), com US$ 74 milhões; Ben Stiller (41), com US$ 38 milhões; Brad Pitt (43), com US$ 35 milhões; Tom Cruise (45), com US$ 31 milhões; Will Smith (39), também com US$ 31 milhões; e Adam Sandler (41), com US$ 30 milhões. A primeira entre as mulheres, e oitava na lista, é Nicole Kidman, que, com 40 anos, embolsou US$ 28 milhões, ficando na frente de George Clooney (46 anos/US$ 25 milhões), Vince Vaughn (37 anos/US$ 25 milhões) e Matt Damon (37 anos/US$ 24 milhões). Os últimos quatro lugares do ranking de 15 posições são ocupados por Jennifer Aniston (37 anos/US$ 14 milhões), Cate Blanchett (37 anos/US$ 13 milhões), Sandra Bullock (43 anos/US$ 10 milhões) e Julia Roberts (40 anos/US$ 9 milhões).