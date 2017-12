Johnny Depp canta no musical gótico 'Sweeney Todd'

O filme Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet, de Tim Burton, é inspirado em um musical de Stephen Sondheim, encenado na Broadway pela primeira vez em 1979. O longa, que estréia na sexta-feira, 8, no país, concorre a três Oscars - melhor direção de arte, figurino e ator para Johnny Depp. Veja também: Trailer de 'Sweeney Todd' Depp, 44 anos, que venceu o Globo de Ouro por esta atuação, concorre ao prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos pela terceira vez. Ele concorreu por Piratas do Caribe - A Maldição da Pérola Negra (2003) e Em Busca da Terra do Nunca (2005). Sweeney Todd é a sexta parceria entre Depp e Burton (A Fantástica Fábrica de Chocolate). O protagonista da história é o barbeiro Benjamin Barker (Depp), que depois assume a identidade de Sweeney Todd. À primeira vista, ele parece um descendente direto e mais macabro do delicado Edward Mãos de Tesoura, que o ator interpretou em 1990 no filme homônimo, também dirigido por Burton. Mesmo assim, houve novos desafios para Depp encarnar o papel. Um desses desafios foi cantar - todo o elenco, aliás, usa sua própria voz para interpretar as canções do musical. Apesar de ter integrado a banda pop The Kids, nos anos 1980, na Flórida, o ator apenas tocava guitarra. Até Sweeney Todd, segundo ele mesmo, nunca havia interpretado uma canção inteira. A mesma inexperiência vocal é compartilhada por Helena Bonham Carter que, na pele da exótica sra. Lovett, contracena boa parte do tempo com Depp. Em uma Londres sombria e suja do século 19, desenrola-se a história de Benjamin Barker, um barbeiro feliz, casado e pai de uma pequena filha. O poderoso juiz Turpin (Alan Rickman) apaixona-se por sua mulher (Laura Michelle Kelly) e decide tirá-lo do caminho para roubá-la. Mandado à prisão por falsas acusações, Barker fica longe do país por 15 anos. Volta sob a nova identidade de Sweeney Todd e decide armar sua vingança contra o juiz que o arruinou. É acolhido por uma viúva, a sra. Lovett (Helena Bonham Carter), a única que o reconhece e guardou para ele as navalhas com que ganhava sua vida. Agora, as lâminas serão o instrumento de uma revanche digna de um "serial killer". Todd instala-se no andar superior da tenebrosa loja de tortas da sra. Lovett - que, segundo ela mesma, são as piores de Londres. A partir de agora, serão também as tortas de ingredientes mais sinistros da cidade. Isto porque o barbeiro armou em sua cadeira uma armadilha, matando clientes incautos e mandando-os por um buraco para o subsolo, onde partes de seu corpo serão aproveitados pela viúva. Mesmo com este clima sangrento, em se tratando de um filme de Burton, não faltam elementos de alívio cômico, ainda que se trate de humor negro. Um deles está na figura de Adolfo Pirelli (Sacha Baron Cohen). O comediante inglês assume um sotaque italiano para interpretar um vigarista, vendedor de um elixir que supostamente cura a calvície. Cenários, figurinos e maquiagem caprichados dão ao filme o esperado visual gótico, quase sempre em tons de preto, cinza e azul-escuro. A única sequência realmente colorida é uma cena em que a sra. Lovett fantasia um futuro romântico em uma praia com o obcecado Todd. Mas, pelo clima da história, dá para imaginar que o filme não foi pensado para esse tipo de final feliz.