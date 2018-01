John Williams recebe 50.ª indicação ao Oscar por música de 'Star Wars'

O compositor americano John Williams, criador da famosa trilha sonora de Star Wars, recebeu nesta quinta-feira, 15, sua 50ª indicação ao Oscar por seu trabalho no mais recente episódio da saga.

O músico, de 83 anos, ostenta cinco estatuetas douradas pela melodia de alguns dos filmes mais célebres de Hollywood: Um violinista no telhado (1972), Tubarão (1976), Guerra nas estrelas (1978), E.T. - o extraterrestre (1983) e A lista de Schindler (1994).

Williams é um dos compositores preferidos do diretor Steven Spielberg. A parceria deles inclui as trilhas de Indiana Jones, Jurassic Park (1993) e O resgate do soldado Ryan (1998).

Os outros concorrentes na categoria melhor trilha sonora original são Thomas Newman (Ponte dos Espiões), Carter Burwell (Carol), Ennio Morricone (Os Oito Odiados) e Jóhan Jóhannsson (Sicario).

A 88ª edição do Oscar acontece em 28 de fevereiro no teatro Dolby de Hollywood.