John Travolta interpreta cachorro em animação 'Bolt'

John Travolta já fez os papéis de assassino simpático, rebelde juvenil, motoqueiro de meia-idade, candidato presidencial, rei das discotecas e dona-de-casa obesa. Agora, com sua primeira investida no mundo da animação - em Bolt - Supercão, que estréia nos EUA na sexta-feira, 21 - Travolta representa um cachorro. O ator de 54 anos faz a voz do cachorrinho Bolt, que também é herói de Hollywood, e admite que existem alguns aspectos caninos em sua personalidade. "Quando eu era criança, naquelas brincadeiras sobre o tipo de bicho que você seria se fosse um animal, as pessoas sempre me comparavam a um cachorro", disse Travolta. "Eu não achava muito legal, mas achava verdade. Como pessoa, acho que sou um cão, sim - a lealdade é importante para mim." Quando o público conhece Bolt, ele é um cachorrinho adorável dotado de superpoderes e astro de um seriado de ação na TV para crianças. Mas, quando se separa de sua "pessoa" adorada (dublada pela atriz teen Miley Cyrus), ele descobre que seu superlatido e sua visão a laser não passam de magia de Hollywood e que ele precisa se virar no mundo real, como qualquer outro bicho de quatro patas. O diretor Chris Williams disse que John Travolta possui a combinação perfeita de qualidades duronas e simpáticas necessárias para o papel. "Ele é uma pessoa que já fez muito sucesso representando personagens durões", disse Williams. "Uma razão pela qual é tão bom nisso é que ele possui uma certa doçura inata." Depois de 35 anos trabalhando no show business, Bolt - Supercão é o primeiro trabalho de animação de Travolta, apesar de ele ter recebido várias ofertas no passado. "Meus bons amigos já fizeram grandes filmes de animação", disse ele. "Tom Hanks fez Toy Story e Robin Williams fez Aladim, e eu não queria fazer um filme mediano. Pensei: 'Se vou fazer um filme de animação, terá que ser um grande filme'." "Eu sabia que eles precisavam de alguém que trabalha em filmes de ação e que também soubesse fazer o lado comovente." Travolta também faz um dueto com Miley Cyrus na canção temática de Bolt, lembrando os talentos de cantor que mostrou no papel de Danny em Grease - Nos Tempos da Brilhantina, em 1978. Tirando Hairspray - Em busca da fama, em que ele cantou alguns números no papel da dona-de-casa Edna Turnblad, é a primeira canção nova cantada por Travolta há anos, apesar de sua carreira ter começado no teatro musical. Travolta tem quatro filmes novos a ser lançados em 2009 e diz que hoje a qualidade - nos musicais, no cinema ou na animação - é sua preocupação principal. "Já ganhei dinheiro", disse ele. "Agora só preciso fazer trabalho bom."