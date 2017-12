John Travolta faz pouso de emergência na Irlanda O ator americano John Travolta, de 53 anos, realizou um pouso de emergência em seu avião privado no Aeroporto Internacional de Shannon, na Irlanda, depois de enfrentar uma pane nas turbinas na noite de segunda-feira, 2. O protagonista dos filmes Grease, Embalos de Sábado à Noite e Pulp Fiction pilotava seu jato privado Boing 707 quando a pane foi detectada. Depois da aterrissagem, o astro confirmou não ter se ferido, mas se mostrou bastante chocado. Travolta planejava regressar a Nova York depois de um tour por vários países da Europa, incluindo Inglaterra e Alemanha. "Se ele não tivesse conseguido aterrissar em Shannon, teria sido o fim de sua vida. Era possível ver claramente que ele estava muito contente por estar vivo", disse uma fonte, que estava no aeroporto. O avião do ator permanece em Shannon para análise da falha nas turbinas. Travolta alugou outro avião para completar sua viagem aos Estados Unidos. "John Travolta foi desviado para Shannon devido a dificuldades técnicas", explicou um porta-voz do aeroporto. Em 1999, o ator sofreu um outro problema no meio de um vôo quando seu jato privado perdeu uma turbina e Travolta foi obrigado a aterrissar em Boston. O ator - que por causa de sua paixão por aviões batizou o filho de Jett - recebeu licença para pilotar em 1974. Sua mansão em Los Angeles conta com uma pista de aterrissagem e seu Boing 707, um dos quatro aviões que possui, dispõe de três salas de jantar. Travolta marcou este mês um recorde mundial ao se tornar o primeiro ator do mundo, durante as últimas décadas, a pilotar 50 mil quilômetros.