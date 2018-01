John Travolta e Jennifer Lopez podem protagonizar filme O diretor de cinema Robert Luketic ofereceu a Jennifer López, Shirley MacLaine, John Travolta e Luke Wilson a possibilidade de participar do elenco de um filme baseado na série de televisão norte-americana Dallas. Segundo a revista de Hollywood Variety, o diretor, produtor e escritor Luketic prevê rodar um filme sobre a série, que narrava a vida da família Ewing, dedicada ao negócio do petróleo. Jennifer López, que já trabalhou com Robert Luketic em A Sogra, encarnaria a personagem Sue Ellen; John Travolta, J.R.; Shirley MacLaine, Miss Ellie; e Luke Wilson, Bobby Ewing. A revista informa que ainda não se chegou a um acordo com os atores, mas se tudo der certo as filmagens começarão em outubro, depois de Travolta terminar sua participação em Hairspray, baseado no musical da Broadway.