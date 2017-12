John Malkovich assume papel de herói e salva homem no Canadá

O ator John Malkovich, conhecido por interpretar vilões desequilibrados em uma carreira cinematográfica de 30 anos, assumiu o papel de herói na vida real na semana passada ao correr para ajudar um homem que estava sangrando em uma rua de Toronto, no Canadá.

Jim Walpole, de 77 anos, e sua mulher Marilyn haviam acabado de sair de um bar no centro da cidade na quinta-feira quando Walpole caiu e cortou o pescoço em um pedaço de andaime perto do Hotel King Edward.

Malkovich, que estava em Toronto para três dias para apresentar um espetáculo como Casanova, em "The Giacomo Variations", correu para o lado de Walpole quase que imediatamente e colocou pressão sobre o seu pescoço, de acordo com o porteiro Chris Mathias do hotel de luxo, que foi alertado sobre o incidente pela esposa de Walpole.

"No momento em que eu cheguei lá, John Malkovich já estava usando um lenço e segurando-o na ferida do cavalheiro, porque ele estava sangrando muito", disse Mathias.

Walpole, que esteve lúcido durante todo o incidente, não reconheceu o ator indicado ao Oscar, que atuou em papéis nos filmes "Ligações Perigosas", "Con Air - A Rota da Fuga" e "Quero Ser John Malkovich".

Mathias disse que os paramédicos chegaram após cerca de dez minutos. Walpole foi levado para um hospital próximo para receber tratamento e já voltou para sua casa em Defiance, Ohio, nos Estados Unidos, relatou a mídia canadense.

"A ambulância partiu, (Malkovich) olhou para mim e disse 'isso foi intenso'", disse Mathias. "E ele meio que desapareceu na noite."