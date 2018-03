John Landis e Johnnie To se juntam ao júri do Festival de Veneza ROMA (Hollywood Reporter) - John Landis ("Os Irmãos Cara-de-Pau") e o diretor e produtor de Hong Kong Johnnie To vão integrar o júri de sete integrantes da competição principal do Festival de Cinema de Veneza deste ano, anunciou na quarta-feira o diretor artístico do festival, Marco Mueller. Os outros membros do júri, que será presidido por Wim Wenders, são o veterano roteirista russo Juriy Arabov, a atriz italiana Valeria Golino, a diretora argentina Lucrecia Martel e o artista escocês Douglas Gordon. O júri entregará os prêmios principais de Veneza, incluindo os de melhor filme, diretor, ator e atriz, ator e atriz novatos, contribuição técnica e roteiro. A 65a edição do festival italiano acontecerá entre 27 de agosto e 6 de setembro. A lista de todos seus filmes será anunciada em 29 de julho. (Por Eric J. Lyman)