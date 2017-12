Ator John Hurt divulga que está tratando de câncer no pâncreas

O ator britânico John Hurt, de 75 anos, duas vezes indicado ao Oscar, anunciou nesta terça-feira, 16, que foi diagnosticado com câncer de pâncreas.

"Estou me submetendo ao tratamento e me sinto mais do que otimista sobre um desenlace satisfatório, como também se sente a equipe médica", indicou Hurt à agência local PA.

Hurt participou de séries de televisão como I, Claudius (1976) e foi indicado duas vezes ao Oscar, como ator coadjuvante em 1978 por O Expresso da Meia-Noite, e a melhor ator por O Homem Elefante, em 1980.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Continuo focado em meus compromissos profissionais", disse Hurt, que gravará em breve uma versão da obra de teatro Jeffrey Bernard Is Unwell, do britânico Keith Waterhouse, para a BBC.

O ator assinalou que decidiu anunciar o diagnóstico à imprensa porque sempre foi "aberto" sobre sua vida.

Hurt, que participou de mais de 200 produções ao longo de sua carreira, voltará à televisão em novembro no Reino Unido com uma nova série de televisão produzida por Sky Atlantic, o drama The Last Panthers.

Ele está no elenco da nova versão de Tarzan, que está em pós-produção e estreará em 2016.