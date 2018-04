John Hurt, ator de O Homem Elefante e Harry Potter, morre aos 77 anos

LONDRES - Morreu nesta sexta-feira, 27, aos 77 anos o ator britânico John Hurt, intérprete de Garrick Olivaras na saga Harry Potter, de acordo com o seu agente Charles McDonald. Ele lutava contra um câncer de pâncreas, diagnosticado há dois anos, e faleceu em Londres.

Famoso pelo papel de dono da loja de varinhas mágicas, Hurt teve uma extensa e premiada carreira no cinema. Vencedor em 1978 do Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante pelo presidiário Max em Expresso da Meia-Noite, o ator foi nomeado duas vezes ao Oscar. Uma delas por esse filme e outra, em 1980, pelo protagonista de O Homem Elefante. Ele também conquistou quatro prêmios BAFTA.

Hurt teve quatro casamentos. O mais recente, com Ann Rees Meyers, durou de 2005 até o final da vida dele. Ele deixa dois filhos, fruto do relacionamento com Jo Dalton, sua terceira esposa, de quem se separou em 1996. / AP