John Cusack terá papel principal no thriller 'The Factory' LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - John Cusack assinou contrato para estrelar "The Factory", thriller psicológico cujas filmagens estão previstas para começar em janeiro. Ele fará um policial obcecado que, com seu parceiro, está no rastro de um serial killer que faz suas vítimas nas ruas de Buffalo (EUA). Quando sua própria filha adolescente desaparece, o policial esquece todas as convenções profissionais e parte para pegar o assassino de qualquer maneira. Morgan O'Neill, vencedor da versão australiana do reality show "Project Greenlight", vai dirigir o filme a partir de um roteiro que ele escreveu com o ator australiano Paul Leyden. A produção será da Dark Castle, especialista em filmes de terror de baixo orçamento, pertencente ao produtor Joel Silver e parte da Warner Bros. John Cusack foi visto nos cinemas recentemente com o fracasso de bilheteria "Ensinando a Viver", mas está sendo cogitado como possível candidato na temporada de prêmios do cinema norte-americano por sua atuação no drama "Grace is Gone", sobre o Iraque.