John Boyega e Dakota Johnson concorrem ao Bafta de Ator Revelação

O ator do novo filme de Star Wars John Boyega concorrerá com Dakota Johnson, atriz do controvertido Cinquenta Tons de Cinza, ao prêmio Bafta de Melhor Ator/Atriz Revelação do ano, anunciaram os organizadores do prêmio mais importante do cinema britânico nesta quarta-feira, 6.

O Bafta divulgou hoje os indicados dessa categoria, que ainda tem Taron Egerton (Kingsman: Serviço Secreto), Brie Larsson (O Quarto de Jack) e Bel Powley (The Diary of Teenage Girl, ainda sem título em português), antes de anunciar na próxima sexta-feira a lista completa de finalistas para a cerimônia, marcada para dia 14 de fevereiro em Londres.

O reconhecimento ao Melhor Ator Revelação, que em 2014 foi entregue a Jack O'Connell por Invencível, é o único dos prêmios entregue pela Academia Britânica das Artes Cinematográficas e Televisão (Bafta) que o público escolhe através de uma votação pela internet.

Boyega, londrino de 23 anos, saltou à fama internacional em 2015 por seu papel principal em Star Wars: O Despertar da Força, o sétimo filme do universo criado por George Lucas, embora já tivesse tido papeis de destaque em outros filmes e séries de televisão.

"Que melhor forma de começar o ano!", disse no site do Bafta o ator britânico, que este ano estará junto com as estrelas de Hollywood, Tom Hanks e Emma Watson, no suspense The Circle.

Já Dakota Johnson, protagonista do fenômeno mundial Cinquenta Tons de Cinza, a adaptação cinematográfica do romance erótico de E.L. James, comentou que ficou "completamente aturdida" por fazer parte da lista de candidatos.

A jovem americana, filha de Melanie Griffith e Don Johnson, não é nova na indústria cinematográfica, já que fez parte de filmes como A Rede Social, Anjos da Lei e Aliança do Crime, junto com Johnny Deep.

A californiana de 26 anos, Brie Larsson, agradeceu sua indicação pelo que representa para O Quarto de Jack, filme protagonizado por ela que já foi indicado ao Globo de Ouro e é um dos favoritos a entrar na lista do Oscar.

As outras promessas que concorrem ao prêmio são o galês Taron Egerton, conhecido por sua interpretação em Kingsman: Serviço Secreto, em que dividiu o set com com Colin Firth; e a londrina Bel Powley, que ganhou a atenção do público ano passado pelo longa The Diary of a Teenage Girl.

Entre os ganhadores anteriores deste prêmio estão a americana Kristen Stewart (conhecida pela saga Crespúsculo e filmes como Para Sempre Alice e Na Estrada); o britânico Tom Hardy (O Regresso, Guerreiro e Locke) e o escocês James McAvoy (O Último Rei da Escócia, Desejo e Reparação e X-Men).