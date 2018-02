'Jogos Vorazes' vai continuar sem Seymour Hoffman, diz diretor

A morte do ator Philip Seymour Hoffman por overdose acidental de drogas, em fevereiro, não cancelou a produção da mais nova continuação de Jogos Vorazes, disse o diretor da produção.

O diretor Francis Lawrence e as estrelas da franquia de sucesso, incluindo a vencedora do Oscar, Jennifer Lawrence (sem parentesco com o diretor), conversaram com a Reuters no Festival de Cinema de Cannes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.