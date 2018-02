'Jogos Vorazes' terá exposição nos EUA

O Lionsgate Entertainment anunciou Jogos Vorazes: A Exposição, cuja turnê em 2015 por cidades norte-americanas. A novidade pode ser o pontapé inicial para o movimento de lançamento de um parque temático sobre o filme.

A mostra chegará em grandes museus e outras instituições em diferentes pontos dos Estados Unidos e terá instalações interativas com os figurinos e outros elementos presentes no mundo criado na franquia blockbuster. A exposição terá ainda artefatos dos três longas utilizados nas locações dos distritos da fictícia Panem.

O estúdio informou também que recrutou Jenefer Brown, do Thinkwell Group, que desenvolveu projetos para a Disney, Universal e outros gigantes da indústria cinematográfica. Ela será responsável por questões relativas ao parque temático.

A exposição percorrerá os EUA antes de 20 de novembro do ano que vem, data prevista para o lançamento do quarto filme, Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 2. Entre as ações promocionais da mostra estará a venda antecipada de ingressos para o longa.