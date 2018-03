'Jogos Vorazes' lidera bilheteria nos EUA por 4 semanas seguidas

O filme Jogos Vorazes dominou as paradas de bilheteria pelo quarto fim de semana consecutivo nos Estados Unidos e Canadá, superando três novos lançamentos nos cinemas locais.

O drama da Lions Gate Entertainment Corp sobre um reality show mortífero entre adolescentes faturou 21,5 milhões de dólares nos cinemas dos EUA e Canadá, de sexta a domingo, de acordo com estimativas dos estúdios compiladas pela Reuters.

O apetite por Jogos Vorazes deixou três lançamentos para trás. Os Três Patetas, com um novo elenco, superou as expectativas da indústria e ficou em segundo lugar. O filme de terror The Cabin in the Woods terminou em terceiro.

O último filme a ficar em primeiro lugar por quatro fins de semana seguidos foi Avatar, produção de maior bilheteria de todos os tempos, de acordo com Hollywood.com. Esse filme, lançado pela Fox, arrecadou 760 milhões de dólares em vendas no mercado norte-americano e canadense.

Desde que Jogos Vorazes chegou aos cinemas, em 23 de março, já acumulou 337 milhões de dólares em vendas de ingressos na América do Norte.

O Filme de terror The Cabin in the Woods, também da Lions Gate, faturou 14,8 milhões de dólares nos cinemas. Analistas da indústria haviam projetado que Cabin iria estrear com pelo menos 13 milhões de dólares.

Os Três Patetas, um esforço para trazer o trio pateta dos quadrinhos para uma nova geração, arrecadou 17,1 milhões dólares, ficando em segundo lugar.

A sequência da comédia American Pie: O Reencontro arrecadou 10,6 milhões de dólares, dando a Comcast Universal Pictures um segundo filme no top dez.

Desde quarta-feira o filme de ação com grande orçamento A Batalha dos Mares estreou em 26 mercados estrangeiros. O filme arrecadou 58 milhões de dólares em mercados internacionais, de acordo com a distribuidora Universal Pictures.