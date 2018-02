'Jogos Vorazes' leva 4 prêmios da MTV

O pós-apocalíptico "Jogos Vorazes" levou as pipocas douradas de melhor ator (Josh Hutcherson), melhor atriz (Jennifer Lawrence), melhor transformação (Elizabeth Banks) e melhor luta.

O prêmio de filme do ano, definido em votação dos fãs pela Internet durante a cerimônia, foi para "A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1", derrotando "Jogos Vorazes" e "Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2".

A comédia feminina "Missão Madrinha de Casamento" garantiu os prêmios de melhor atuação cômica (Melissa McCarthy) e melhor cena de virar o estômago (uma passagem sobre comida envenenada). O episódio final de "Harry Potter" ganhou nas categorias melhor carro e melhor herói.

O apresentador Russell Brand, conhecido por seu humor grosseiro, fez piada com seu curto casamento com a cantora Katy Perry, agradecendo Kim Kardashian por "tirar a pressão sobre mim" graças ao seu casamento mais curto ainda com o jogador de basquete Kris Humphries.

Sobraram farpas também para Justin Bieber, Charlie Sheen, John Travolta, Kanye West e para o ator Michael Fassbender, de "Shame", por "lucrar com a dependência sexual".

Homenageado com um "prêmio da geração" por suas três décadas de carreira, Johnny Depp também fez piadas: "É basicamente o prêmio 'caia fora do negócio', quando você já fez demais. Obviamente há algo de errado comigo", disse o astro de "Piratas do Caribe", que tocou guitarra ao lado da banda The Black Keys em "Gold On The Ceiling" e "Lonely Boy".

Nas categorias mais inusitadas, Jennifer Aniston levou o prêmio de melhor personagem babaca, como a dentista chantagista de "Quero Matar Meu Chefe", e o par romântico Kristen Stewart/Robert Pattison, de "Crepúsculo", levaram novamente o troféu de melhor beijo, como nos três anos anteriores.