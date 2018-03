'Jogos Vorazes' faz maior estreia de filme não pertencente a franquia nos EUA

SÃO PAULO - O filme Jogos Vorazes, lançado na última sexta-feira, conquistou marca histórica ao assumir o terceiro lugar em bilheterias de todos os tempos em um fim de semana de estreia nos Estados Unidos e Canadá, com US$ 155 milhões arrecadados nos dois países. O longa tornou-se o maior arrecadador não pertencente a uma sequência, roubando o posto ocupado antes por Alice no País das Maravilhas, de Tim Burton.

O filme ficou atrás apenas da estreia de Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 2 e de Batman, o Cavaleiro das Trevas.

A marca foi vista com surpresa pelo editor do site especializado em estatísticas de cinema Box Office Mojo Phil Contrino. "Harry Potter teve sete filmes antes de chegar a este ponto e O Cavaleiro das Trevas teve anos e anos da construção da marca Batman", disse à Reuters.

Jogos Vorazes, dirigido por Gary Ross, é baseado em uma série literária juvenil escrita por Suzanne Collins e deve ter três capítulos no cinema.