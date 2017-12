'Jogos Vorazes: Em Chamas' vence MTV Movie Awards

O favoritismo foi confirmado, e Jogos Vorazes: Em Chamas venceu as principais categorias do MTV Movie Awards, inclusive de "filme do ano", na cerimônia realizada neste domingo, 13. A segunda parte da adaptação da bem sucedida série de livros Hunger Games bateu até o vencedor do Oscar deste ano, 12 Anos de Escravidão. Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson venceram os prêmios de melhor atuação feminina e masculina pelos personagens que interpretam no filme.

A cerimônia, que tem um caráter mais descontraído, ainda premiou a "melhor performance sem camisa" (Zac Efron) e o "melhor beijo" (Will Poulter, Jennifer Aniston e Emma Roberts). Mas também houve momentos mais solenes, como quando Hutcherson lembrou do colega de Jogos Vorazes: Em Chamas, Philip Seymour Hoffman, que morreu no início deste ano. "Eu sei que se Philip estivesse aqui, ele acharia tudo isso muito bacana", disse Hutcherson.

Jogos Vorazes: Em Chamas arrecadou mais de 850 milhões de dólares ao redor do mundo, e mais dois filmes da série ainda estão previstos.