'Jogos Vorazes' é o favorito do público em prêmios People's Choice O filme de ação pós-apocalíptico "Jogos Vorazes" foi o grande vencedor do prêmio People's Choice, na quinta-feira, recebendo cinco troféus, inclusive o de melhor filme do ano, enquanto a cantora Katy Perry voltou a dominar as categorias musicais.