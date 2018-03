'Jogos Vorazes' domina bilheterias nos Estados Unidos

O filme Jogos Vorazes dominou as bilheterias americanas pelo terceiro fim de semana consecutivo. Mesmo disputando a preferência do público com as estreias de American Pie: O Reencontro e Titanic 3D, o longa, baseado na saga de Suzanne Collins, arrecadou 33,5 milhões de dólares.

Segundo dados do site especializado em estatísticas de cinema Box Office Mojo, Jogos Vorazes já arrecadou mais de 300 milhões de dólares nos cinemas americanos e mais de 450 milhões em todo o mundo.

American Pie: O Reencontro, o quarto filme da saga cômica American Pie, faturou 21,5 milhões de dólares em seus primeiros três dias de exibição.

Já o relançamento em três dimensões do campeão de bilheteria dos anos noventa, Titanic 3D, arrecadou 17,3 milhões de dólares.