'Jogos Vorazes: A Esperança' ganha primeiro trailer; assista

Foi divulgado o primeiro trailer oficial do filme Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1. O longa chegará aos cinemas brasileiros em 19 de novembro, dois dias antes da estreia nos Estados Unidos. No terceiro filme da saga, a heroína Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) lidera os Distritos de Panem em uma rebelião contra a capital.

A maior parte do elenco principal da franquia, encabeçado por Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson, será mantido. O filme ainda conta com Natalie Dormer (Game of Thrones) e Stef Dawson (Ira). Baseado no terceiro livro da trilogia de Suzanne Collins, o roteiro de ambos os filmes é de Danny Strong. A segunda e última parte de Jogos Vorazes chega aos cinemas em 20 de novembro de 2015.