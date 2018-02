'Jogos Vorazes: A Esperança - O Final' arrecada menos que o esperado nos EUA

LOS ANGELES - Jogos Vorazes: A Esperança - O Final dominou as bilheterias do cinema norte-americano neste fim de semana, com o último filme da franquia de ficção científica arrecadando US$ 101 milhões. Isso torna a arrecadação a 5.ª maior do ano em uma estreia, mas não foi uma despedida para Katniss Everdeen e seus companheiros revolucionários como previsto por alguns. O resultado fica aquém de pesquisas que projetavam que o filme chegaria a US$ 120 milhões em seu fim de semana inicial nos cinemas.

Isso também representa uma baixa para a série, muito aquém da marca de US$ 158,1 milhões estabelecida em 2013 por Jogos Vorazes - Em Chamas. É um sinal, talvez, de que o interesse pelo mundo distópico de Panem já tenha atingido seu nível máximo.

Os investidores do Lionsgate, o estúdio por trás da série, reagiram negativamente à notícia de que A Esperança - O Final ficaria aquém das projeções, fazendo as ações da empresa caírem mais de 3% na sexta-feira.

A série ganhou espaço no exterior, captando US$ 147 milhões depois de estrear em quase todos os territórios estrangeiros significativos, incluindo a China. O Lionsgate gastou quase US$ 200 milhões para fazer e comercializar o filme.

Com A Esperança - O Final sugando a maior parte da atenção, os novos lançamentos, The Night Before, da Sony, e The Secret In Their Eyes, da STX/IM Global, lutaram para obter algum reconhecimento.