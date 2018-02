'Jogos Mortais 3D' é o 1º das bilheterias nos EUA

A série de filmes de terror Jogos Mortais não é mais tão afiada quanto antigamente mas o sétimo e - dizem - último episódio conseguiu ficar em primeiro lugar nas bilheterias no fim de semana do dia das bruxas na América do Norte, segundo estimativas dos estúdios de cinema.

Jogos Mortais - O Final gerou US$ 24,2 milhões durante os três dias que começaram na sexta-feira, uma receita que ficou em linha com expectativas dos estúdios. Ainda assim, foi o terceiro pior desempenho no fim de semana de lançamento que a série já teve.

O lançamento de Jogos Mortais VI no ano passado foi decepcionante, tendo gerado apenas US$ 14,1 milhões depois de ter sido massacrado pelo thriller "Atividade Paranormal".

O vencedor do fim de semana anterior, Atividade Paranormal 2 caiu para a segunda posição, tendo gerado US$ 16,5 milhões. Com isso, a receita do filme da Paramount Pictures nos dez dias que se passaram desde que ele foi lançado chegou a US$ 65,7 milhões

Red, um filme de ação com Bruce Willis, ficou em terceiro lugar com US$ 10,8 milhões, trazendo a receita total do filme nos últimos três finais de semana para US$58,9 milhões.