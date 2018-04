'Jogador Nº 1' arrecada US$ 300 milhões nas bilheterias mundiais

O filme Jogador N°1, de Steven Spielberg, ultrapassa a marca de US$ 300 milhões nas bilheterias globais. A aventura de ação do cineasta superou esse número na sexta, 6 de abril, quando entra em seu segundo final de semana. No Brasil, o filme já arrecadou R$ 9.537.645,00, chegando a 532.159 espectadores.

Com arrecadação de US$ 143 milhões, e ainda crescendo nas bilheterias chinesas, Jogador N°1 já é historicamente o maior lançamento da Warner na China.

+ Análise: 'Jogador N.º 1' mostra a luta por democracia no mundo virtual

A aventura de ação e ficção científica, baseada no livro homônimo de Ernest Cline, é ambientada no ano 2045, com o mundo real à beira do caos e do colapso. Contudo, as pessoas encontraram refúgio no OASIS, um imersivo universo de realidade virtual onde você pode ir a qualquer lugar, fazer qualquer coisa e ser qualquer pessoa.