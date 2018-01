Jodie Foster irá se afastar das telas após 'A Ilha da Imaginação'

A atriz Jodie Foster afirmou em uma entrevista ao site http://www.comingsoon.net/ que, após o lançamento do seu último filme, A Ilha da Imaginação, ela ficará longe das telas por muito tempo. Jodie explicou que, no momento atual, não vê motivos válidos para continuar a trabalhar. "Passei por várias fases. Houve uma época em que estava cansada e não encontrava nada de interessante ou divertido, mas depois senti que estava pronta para voltar aos sets. Essa é a minha filosofia. Acredito que é preciso haver uma razão para fazer qualquer coisa, se não é melhor evitar fazê-lo", revelou. Em A Ilha da Imaginação, que irá estrear no Brasil no dia 18 de julho, Jodie interpreta o papel da escritora de romances de aventura, Alex Rover, que dedica a sua vida exclusivamente à pequena Nim (a revelação de "Pequena Miss Sunshine", Abigail Breslin).