Jodie Foster estrela o infantil 'A Ilha da Imaginação'

Depois de viver uma justiceira em Valente (2007), filme que foi lançado diretamente em DVD no Brasil, Jodie Foster pega leve para encarnar Alexandra Rover, escritora que é uma das protagonistas da aventura infanto-juvenil A Ilha da Imaginação. O filme entra em circuito nacional apenas em cópias dubladas. Veja também: Trailer de 'A Ilha da Imaginação' O enredo do filme, dirigido por Mark Levin e Jennifer Flackett, baseia-se no livro A Ilha de Nim, da autora canadense radicada na Austrália Wendy Orr, que está sendo lançado no Brasil. Alexandra Rover (Jodie Foster) é uma escritora traumatizada, que não consegue sair de casa há meses. Por ironia, ela é rica e famosa justamente pela série de livros que escreveu sobre um grande aventureiro que batizou com seu nome, Alex Rover. Nesses livros, o protagonista viaja pelo mundo e enfrenta todo tipo de perigos. Bem ao contrário da verdadeira Alex, que se mostra incapaz de ir até a porta de casa recolher as cartas da caixa de correio. Os livros de Alex têm uma grande fã, que mora numa ilha perdida no Oceano Pacífico. Trata-se de Nim (Abigail Breslin, de Pequena Miss Sunshine), uma garota de 12 anos, órfã de mãe e que mora com o pai cientista, Jack Rusoe (Gerard Butler, de 300). Por acaso, a escritora, em pleno bloqueio criativo, precisa de informações sobre vulcões - o último local perigoso em que jogou seu herói literário. Como o cientista escreveu um artigo sobre o assunto, que ela leu na internet, ela lhe envia um e-mail com suas dúvidas, para poder terminar sua história. Justamente nesse momento, o cientista saiu numa expedição de pesquisa e anda perdido no mar. Ao ler o e-mail para seu pai em que a escritora se identifica como "Alex Rover", seu herói preferido, a menina acredita que é ele mesmo quem está escrevendo e pede ajuda. A idéia de uma criança sozinha numa ilha no meio do oceano mexe com as emoções de Alexandra. A ponto de ela conseguir dominar o medo e preparar-se para uma grande viagem. Funciona bem como recurso cômico o fato de ela conversar o tempo todo com seu alter ego, o personagem que criou. Dentro de um figurino à la Indiana Jones, Gerard Butler assume também esse papel do herói destemido, que puxa Alex pela mão e a empurra para esta grande empreitada. A moça encara turbulência em aviões, jipes em estradas esburacadas, helicópteros. No final, vai mostrar-se tão corajosa quanto seu personagem, a ponto de remar um bote debaixo de uma enorme tempestade. Tudo para ajudar a menina desconhecida que pediu seu socorro. Sozinha na ilha, ambiente que ela conhece como a palma da mão, Nim não se mostra assim tão indefesa. É capaz de subir em rappel num vulcão e muitas outras façanhas físicas para defender sua casa da invasão de um navio cheio de turistas. Escondida nas árvores, a menina arremessa lagartos sobre o piquenique deles e até arma uma fogueira fumacenta dentro do vulcão, para encenar uma enorme erupção. Enquanto isso, em alto-mar, o pai corre grande perigo num barco cheio de buracos e cercado por tubarões. Vai ser de grande ajuda um dos mascotes de sua filha, o pelicano Galileu. Os animais da menina, aliás, são bem originais. Além da ave, ela não larga de um iguana chamado Fred, de uma enorme tartaruga, Chica, e de uma robusta leoa-marinha, Selkie - e que vai dar-lhe uma boa ajuda para espantar os turistas invasores.