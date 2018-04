João Moreira Salles integrará seção de talentos do Festival de Berlim

O cineasta João Moreira Salles está entre os convidados da próxima edição do Berlinale Talents, seção do Festival Internacional de Cinema de Berlim dedicada aos talentos emergentes, segundo informaram os organizadores nesta quarta-feira, 25.

"Em tempos da 'pós-verdade', os narradores no mundo do cinema devem redefinir seu papel como transmissores de verdades - como críticos e ativistas - e conservar ao mesmo tempo sua postura e seu humor. Para isso, o programa reúne defensores de um cinema de livre pensamento na Europa e além da Europa", ressalta o comunicado.

O brasileiro participará junto com o documentarista alemão Andres Veiel de um encontro para analisar a influência de revoluções e figuras revolucionárias passadas no mundo atual.

Nesse encontro deverão ser abordados os filmes com os quais ambos os cineastas participam no festival: Beuys, de Veiel, que concorrerá pelo Urso de Ouro no programa oficial; e No Intenso Agora, de João Moreira Salles, que será exibido na seção "Panorama", a segunda maior do evento.

Segundo o responsável pelo programa "Talents", Florian Weghorn, "o tema deste ano,'Coragem: contra todas as adversidades', não poderia ser mais adequado".

"Enquanto a segregação aumenta em todos os lugares, nos mostramos solidários com aqueles que acreditam na diversidade cultural. Todos os anos, nosso público, nossos convidados e talentos provam sua coragem e seu amor pelo cinema, e juntos somos mais fortes e criativos", comentou.

Esta coragem cotidiana dos cineastas será mostrada nos 25 eventos públicos realizados como parte do Berlinale Talents entre os dias 11 e 16 de fevereiro e que contará com 250 talentos emergentes.