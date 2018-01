João Falcão leva aos cinemas <i>Fica Comigo Esta Noite</i> Em janeiro, quando A Máquina estreou nos cinemas, João Falcão já havia filmado o segundo longa, Fica Comigo Esta Noite, que só agora, após a Copa e o Festival do Rio - e em plena Mostra de Cinema São Paulo -, estréia com 70 cópias em todo o País. A espera pode ter sido, em parte, uma decorrência do fracasso de A Máquina, que todo mundo apostava que seria um grande sucesso e fez apenas míseros 20 mil espectadores nos cinemas. Não deixa de ser curioso assinalar que Click, com Adam Sandler, que não deixa de ser uma Máquina à americana (televisão, a angústia do tempo perdido, a necessidade de reaver o controle da própria vida) deslanchou e atingiu estratosféricos 3 milhões de espectadores, sendo um dos maiores êxitos do ano no Brasil. Por que o sucesso de um e o fracasso de outro? O fator Adam Sandler, com certeza, ajuda a explicar a diferença. Escaldados, Falcão, o produtor Diler Trindade e a distribuidora Buena Vista estão agora cercando de cuidados o lançamento de Fica Comigo Esta Noite, que se baseia na peça de Flávio de Souza, grande sucesso no teatro. A Máquina também havia arrebentado no palco e o público não quis saber. Hoje em dia, é possível entender os motivos da rejeição. A questão é a expectativa em relação a Fica Comigo. Agora vai? Falcão espera que sim. Ele adorou fazer o filme. Fez com capricho e também tem consciência de estar oferecendo ao público um produto mais vendável. Pensando em termos de mercado, a comédia romântica com pitadas de fantástico sempre conta com apoio do público, bastando lembrar o caso histórico de Ghost - Do Outro Lado da Vida, um dos filmes mais vistos no Brasil em todos os tempos. Fica Comigo, por sinal, abre uma vertente de obras do filão. Logo em seguida virá Inesquecível, de Paulo Sérgio Almeida, outra história de fantasma apaixonado (adaptada do original de Horacio Quiroga). O risco parece ser consideravelmente menor que o representado por A Máquina, que chegou ao mercado como um verdadeiro objeto não identificado para o grande público. O título sugeria um filme de ação, no estilo Máquina Mortífera, o que afastou um segmento do público (e o que seria atraído também não foi, porque o cartaz não tinha nada a ver). A própria implosão de estéticas de A Máquina (comédia, drama, mímica, teatro, cinema, TV, videoclipe) desconcertou as platéias e o quadro foi completado pelos exibidores e distribuidores que, logo no fim da primeira semana, sentindo que o filme não decolara, trataram de tirá-lo de cartaz. "Não houve boca a boca" lamenta o diretor, que só agora, com o lançamento em DVD, recebe as manifestações favoráveis das pessoas. "Fica Comigo" é comparativamente mais fácil. O sujeito morre e ganha ajuda de outro fantasma para tentar se comunicar com a amada, sendo que este outro fantasma também tem um amor - só que o tempo passou e ela ficou velha. Amor, humor, fantástico. Este último é muito importante. Falcão assume que está fazendo uma fantasia. Acha que o cinema brasileiro está precisando disso, pois, como afirma - comprando polêmica -, a produção anda toda muito documental. Vladimir Brichta, Alinne Moraes, Gustavo Falcão e Laura Cardoso interpretam o quarteto principal (os dois casais). Brichta desembarca no filme vindo do sucesso na novela Belíssima, onde fazia o filho de Irene Ravache, em crise ao saber que a namorada que imaginava pura era uma prostituta. É o primeiro papel de protagonista de Brichta no cinema, um personagem que trafega entre dois mundos, o dos vivos e o dos mortos, e canta, ainda por cima. Ele diz que foi divertido fazer um pouco porque confia no diretor, mas também porque foi um trabalho muito carinhoso e artesanal. "Usamos truques de câmera e fios de náilon, não efeitos especiais de computador. A voz também é a minha", conta. Alinne é uma força da natureza e, se é possível acreditar, consegue ser mais linda na tela do que é na realidade (a câmera ama algumas pessoas, já dizia Billy Wilder a propósito de Marilyn Monroe). Gustavo Falcão vem de A Máquina (e está na novela Cobras & Lagartos, como filho de Eliane Giardini). Laura Cardoso é um monumento da arte de representar no País, brilhando em teatro, cinema e televisão. Tudo isso - o tema, o elenco, o capricho da produção - são armas que João Falcão espera que ajudem a alavancar Fica Comigo Esta Noite, porque o filme chega às salas como um ato de coragem do produtor, do diretor e da própria distribuidora, já que, desta vez, não há por detrás a máquina da Globo. O filme não vai se beneficiar nem do plano B da Globo Filmes e da Rede Globo - os 20 segundos de exposição que alguns filmes recebem em algumas praças. Fica Comigo vai depender de você, do seu boca a boca. Não se trata de nenhuma ruptura de Falcão com a Globo, até porque ele fez uma versão dos Pecados Capitais, com sete episódios em torno de três/quatro minutos, que a emissora vai lançar em alto estilo, como parte de suas atrações de fim de ano em dezembro, no Fantástico. Falcão confessa que se sentiu impotente face ao destino de A Máquina. Dando a volta por cima, ele agora acompanha tudo - o lançamento, o cartaz, as estratégias de promoção. Está apreensivo, mas admite que, na eventualidade de um novo fracasso - bata aí na madeira três vezes para que isso não ocorra -, não vai desistir da carreira no cinema, já tendo outro projeto (original) para dirigir no ano que vem. Fica Comigo Esta Noite (Brasil/2005, 75 min.) - Comédia romântica. Dir. João Falcão. 10 anos. Em grande circuito. Cotação: Bom