Joan Fontaine morre aos 96 anos

A atriz americana Joan Fontaine morreu neste domingo (15) aos 96 anos, de causas naturais em sua casa na Califórnia. Fontaine foi um ícone do cinema nos anos 40 e recebeu três indicações ao Oscar de melhor atriz . Sua carreira ganhou destaque ao trabalhar com o diretor Alfred Hitchcock, que a tinha como musa. Em 1941, Joan venceu o Oscar por seu papel em Suspeita, que estrelou ao lado do ator Cary Grant. Também atuou em televisão e em musicais da Broadway, como The Lion in Winter.