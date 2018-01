J.K. Rowling lamenta a morte do ator Alan Rickman

A escritora da saga Harry Potter, J.K. Rowling, usou a sua conta no Twitter, nesta quinta-feira, 14, para lamentar a morte do ator Alan Rickman, que interpretou o professor Severus Snape nos filmes da série sobre o bruxo inglês.

"Não há palavras para expressar como estou chocada e triste em saber sobre a morte do Alan Rickman. Ele era um ator magnífico e um ser humano incrível. Minhas orações estão com Rima e o resto da família dele. Nós perdemos um grande talento. Perdemos parte dos nossos corações", afirmou.

O ator britânico Alan Rickman morreu nesta quinta-feira, 14, aos 69 anos. A informação foi confirmada pela família do ator, que tinha câncer. Alan Rickman morreu aos 69 anos após luta contra um câncer. A informação foi confirmada pela família do ator inglês ao jornal The Guardian.

À BBC, a família enviou comunicado. "O ator e diretor Alan Rickman morreu aos 69 anos após lutar contra um câncer. Ele estava cercado pelos amigos e família".

James Phelps, que interpretou o gêmeo Fred Weasley na saga 'Harry Potter', prestou sua homenagem a Alan. "Estou chocado e triste. Alan era um dos atores mais legais que já conheci. Nossas orações e pensamentos para a família dele neste momento", escreveu. O irmão dele, Oliver Phelps, também escreveu no Twitter: "Notícia muito triste. Uma pessoa divertida e cativante que ajudou um jovem ator tímido em Harry Potter".

My thoughts are with Rima and the rest of Alan's family. We have all lost a great talent. They have lost part of their hearts. — J.K. Rowling (@jk_rowling) 14 janeiro 2016