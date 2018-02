J.J. Abrams deve dirigir 'Star Trek 2'

SÃO PAULO - O site Deadline informou nesta quarta-feira que J.J. Abrams, diretor do reboot da franquia Star Trek e criador de Lost, está prestes a ser confirmado para o segundo filme da série.

De acordo com o Deadline, Abrams está trabalhando no roteiro da sequência ao lado de Roberto Orci, Alex Kurtzman e Damon Lindelof, que também participaram da produção do primeiro longa.

A previsão é que as filmagens de Star Trek 2 comecem no início de 2012. É quase impossível que Abrams cumpra a data atualmente agendada para o lançamento, 29 de junho do mesmo ano.

Tudo indica que o filme chegará às telonas só na metade de 2013, período que corresponde ao verão norte-americano, quando estreiam a maior parte dos blockbusters e filmes de grande orçamento.

O último trabalho de J.J. Abrams foi Super 8, ficção científica produzida por Steven Spielberg cuja divulgação foi cercada de mistério no início do ano.

Com orçamento de 50 milhões de dólares, Super 8 arrecadou quase 180 milhões nas bilheterias e foi elogiada pela crítica. A estreia no Brasil será em 12 de agosto.