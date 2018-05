Jim Carrey visita o Rio para divulgar novo filme

RIO - O ator americano Jim Carrey, que chegou no sábado ao Rio de Janeiro para promover a comédia Os Pinguins do Papai, aproveitou a viagem para visitar neste domingo o morro do Corcovado, onde tirou fotos do Cristo Redentor e da bela paisagem da cidade.

O filme, uma adaptação do livro infantil Mr. Popper's Penguins dirigida pelo cineasta Mark Waters, deve estrear nos cinemas brasileiros no dia 1º de julho.

Com algumas modificações elementares em relação ao livro, a trama do filme se baseia no personagem Sr. Popper, um homem de negócios que recebe seis pinguins como herança. As inesperadas aves acabam transformando a vida do empresário.