Jim Carrey vai trabalhar com diretor de 'Juno' LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Jim Carrey vai trabalhar com Jason Reitman, diretor de "Juno", em uma comédia chamada "Pierre Pierre". A história gira em torno de um niilista francês auto-indulgente (Carrey) que é encarregado de transportar uma Mona Lisa roubada. Enquanto realiza a tarefa, ele volta a se apaixonar por sua pátria. O filme será produzido pela Fox Atomic, divisão de filmes de gênero da Fox Searchlight, que distribuiu "Juno". "Pierre Pierre" não será o próximo trabalho de Reitman, indicado ao Oscar, mas está sendo visto como projeto potencial para depois da possível greve de atores no meio deste ano. No momento, Reitman está produzindo "Jennifer's Body", um misto de terror e humor negro escrito pela roteirista de "Juno", Diablo Cody. Visto nos cinemas pela última vez em 2007 com "Número 23", Carrey faz a voz de Horton em "Dr. Seuss' Horton Hears a Who!", que tem lançamento nos EUA marcado para 14 de março. No momento, está filmando "A Christmas Carol", sob a direção de Robert Zemeckis.