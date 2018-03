Jim Carrey se apaixona por Ewan McGregor em novo filme

Jim Carrey fará o papel de um pai de família que acaba na prisão e se apaixona pelo seu companheiro de cela, interpretado pelo escocês Ewan McGregor, na comédia I love you Philip Morris, informou a imprensa americana. No filme, Carrey será Steven Russell, um homem envolvido em fraudes. Quando Philip Morris, o personagem de McGregor, é posto em liberdade, seu companheiro de cela tenta sair da prisão do Texas através de métodos inverossímeis, como fingir que morreu de aids ou falsificar o atestado de óbito. As tentativas rendem a ele uma sentença de 144 anos de prisão. Os diretores estreantes Glenn Ficarra e John Requa escreveram o roteiro baseados num livro de Steve McVicker, um repórter do jornal Houston Chronicle. A produção começará nos próximos meses, assim que Carrey terminar de filmar A Christmas Carol, de Robert Zemeckis.