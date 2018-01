Jet Li volta às lutas marciais em <i>O Mestre das Armas</i> Famoso por seus filmes de artes marciais, como Herói e Cão de Briga, o ator chinês Jet Li já anunciou que a aventura O Mestre das Armas será sua última incursão no gênero. O longa, que estréia nesta sexta-feira em todo o Brasil, tem direção de Ronny Yu, que volta às suas origens depois de incursões no gênero de terror nos Estados Unidos, com filmes como Freddy X Jason e A Noiva de Chucky. O Mestre das Armas é baseado na vida de Huo Yuanjia (1869-1910), que fundou a escola de artes marciais Jingwu. O longa dá mais destaque à luta do mestre contra os estrangeiros que tentaram invadir o seu país, mas, antes disso, o personagem passa por um aprendizado tanto físico quanto espiritual. No final do século 19, Huo ainda era uma criança, na região norte da China, cujo pai não permitia que ele treinasse artes marciais, embora ele mesmo fosse um lutador. Anos depois, já adulto, o rapaz está prestes a tornar-se o campeão da cidade, numa das cenas de luta mais impressionantes do filme. Precisão das lutas Apesar da vitória, um amigo chamado Dong avisa a Huo para ser mais cuidadoso. Os conselhos se revelam muito sábios, quando mais tarde, graças à sua arrogância, o personagem provoca a morte de um lutador veterano e acaba perdendo a amizade de Dong. Para se redimir, Huo viaja pelo sudeste da Ásia, onde aprende a humildade entre os plantadores de arroz e conhece uma moça cega, que toca o seu coração. Mais tarde, quando retorna à China, terá de participar da luta mais importante de sua vida. As lutas marciais são coreografadas pelo veterano Yuen Wo Ping, que fez o mesmo trabalho em filmes como os dois Kill Bill, de Quentin Tarantino, e na trilogia Matrix, dos irmãos Andy e Larry Wachowski. A precisão das lutas encenadas no filme tem tudo para agradar a quem gosta do gênero.