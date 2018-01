Jessie Usher será o protagonista de 'Independence Day 2'

LOS ANGELES - Jessie Usher, um jovem ator praticamente desconhecido do grande público, substituirá Will Smith como protagonista da segunda parte de Independence Day, informou nesta terça-feira o site da revista The Hollywood Reporter.

Usher, de 23 anos, conhecido principalmente por seu papel na série Survivor's Remorse, interpretará o filho de Smith neste projeto. Independence Day (1996), filme de ficção científica que mostrava a invasão da Terra por extraterrestres, arrecadou mais de US$ 800 milhões no mundo todo com Smith como herói da história.

O diretor do filme, Roland Emmerich, voltará a colocar-se atrás das câmeras para esta continuação, cuja data de estreia está prevista para junho de 2016. Por enquanto não há informações sobre a participação de Will Smith no novo filme.

Em Survivor's Remorse, produzida pelo jogador da NBA, LeBron James, Usher encarna Cam Calloway, um jogador de basquete que se muda para Atlanta junto com sua família após assinar um contrato profissional.