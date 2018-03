Jessica Biel entra para o elenco de filme sobre 'Psicose'

Jessica Biel foi confirmada no elenco de Alfred Hitchcock and the Making of Psycho, sobre os bastidores do filme Psicose, de Hitchcock, segundo informações do portal Deadline. Biel interpretará Vera Miles, que fez o papel de Lila Crane no clássico da década 1960.

O longa, com direção de Sacha Gervasi, também conta com Scarlett Johansson no papel de Janet Leigh, atriz que representou a personagem assassinada no chuveiro; James D’Arcy como Anthony Perkins, que interpretava o assassino; Helen Mirren como Alma Reville, mulher de Hitchcock, e Anthony Hopkins interpretando o cineasta.

Segundo o site Variety, os atores Toni Collette, Danny Huston, Michael Stuhlbarg e Michael Wincott estão em negociação para completarem o elenco.