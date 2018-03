Jessica Alba posa com sua filha em capa de revista

Uma das razões que fez Jessica Alba batizar sua filha com o nome Honor é por achar que o seu nome é muito sem graça. "Eu me irritava com meu nome", disse a atriz de 27 anos em entrevista à revista OK!. "Jessica é um nome muito da década de 1980, porque havia um monte de Jessicas em todas as escola. Existe algo incrível em ter um nome único. É parte de sua identidade", declarou a atriz. Jessica e seu marido, Cash Warren, tiveram uma menina, Honor Marie Warren, no mês passado. A atriz está estampando a capa da revista OK! com sua bebê. A publicação, que recentemente firmou um contrato com a jovem mãe Jamie Lynn Spears, irmã mais nova de Britney Spears, não comenta sobre seus acordos com as celebridades. Entretanto, foi informado que Jessica vendeu as primeiras fotos de Honor por US$ 1,5 milhões (cerca de R$ 2,3 milhões). "Para mim, ainda parece mentira que ela estava vivendo dentro de Jessica", disse Warren, que conheceu a atriz durante as filmagens de O Quarteto Fantástico em 2005, em que foi assistente de direção.