Jessica Alba estrela o sobrenatural 'O Olho do Mal'

Como o garotinho de O Sexto Sentido, Jessica Alba vê gente morta no horror sobrenatural O Olho do Mal, que estréia em circuito nacional na sexta-feira, 14. O longa entra para a vasta galeria de refilmagens de terrores orientais, que já conta com O Chamado, Água Negra, O Grito e outros. Veja também: Trailer de 'O Olho do Mal' O Olho do Mal é uma refilmagem de The Eye - A Herança (2002), dos irmãos tailandeses Oxide Pang Chung e Danny Pang, lançado no Brasil diretamente em DVD. Jessica (Sin City e da série de TV Dark Angel) é a violinista Sydney Wells, cega desde o cinco anos de idade, que consegue levar uma vida normal graças aos seus outros sentidos. Porém, sua irmã Helen (Parker Posey) faz tudo para que a garota receba um transplante de córneas. Quando isso acontece, é praticamente uma vida nova para Syd, que demora a se adaptar. Seu cérebro tem dificuldades em decodificar o que ela enxerga, incluindo espíritos. Atormentada pelas visões, a protagonista conta apenas com a ajuda do Dr. Paul (Alessandro Nivola), embora ele também não acredite que ela esteja vendo fantasmas. Aparentemente, a única saída para Sydney livrar-se do mal é descobrir quem foi sua doadora. Os diretores David Moreau e Xavier Palud preferem sustos e ruídos para criar um clima verdadeiramente sombrio para uma história claustrofóbica - como no original. O roteiro, assinado por Sebastian Gutierrez (Na Companhia do Medo), começa a explicar coisas demais na última parte. Mesmo assim, não explica como a córnea de uma mexicana foi parar nos olhos de uma norte-americana.